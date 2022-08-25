الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، 17 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس الأسير المحرر الشيخ أحمد جلاجية بعد اقتحام منزله وتفتيشه في ضاحية صباح الخير شمال المدينة، وهو أسير محرر وشقيقه شهيد وصهر الأسير زكريا الزبيدي.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من بلدة برقين غرب جنين كلا من: علي العامودي، ومحمد خالد غوادرة، وعنان عبد الغني غوادرة، ونايف مدحت غوادرة، وعاطف مدحت غوادرة، من بير الباشا.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من مخيم الفوار بالخليل، وهم: أحمد العمصي، أحمد أبو عواد، يوسف الطيطي، المحرر سامي الجنازرة، إسماعيل العمصي، مصطفى البلاطي، الجريح فهد غطاشة.

وأفادت المصادر، بأن القوات اعتقلت من رام الله المواطنين: زاهر طلال، والمحرر كمال العنيد، فيما اعتقلت عبد الكريم أنور منى، وأحمد السايح من نابلس.