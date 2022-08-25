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الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة

25 آب / أغسطس 2022 08:17

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 18 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من مخيم الفوار، وهم: أحمد محمد العمصي، ويوسف محمد الطيطي، ومصطفى البلاص، والجريح فهد ساهر غطاشة، وأحمد عبد القادر أبو عواد، وسامي محمد الجنازرة، وإسماعيل العمصي.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال: أحمد موسى حلاجية من ضاحية صباح الخير في جنين، ومحمد خالد غوادرة، والشقيقان نايف وعاطف مدحت عبد اللطيف غوادرة، وعنان عبد الغني غوادرة من قرية بير الباشا، وعلي مجاهد العامودي من بلدة برقين، وجواد زياد جلامنة من واد عز الدين.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين زاهر طلال حامد، وكمال حامد (32 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة سلواد.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الكريم أنور منى من حي الضاحية، والمواطن أحمد السائح، من شارع كلية الروضة في المدينة.

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