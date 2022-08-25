قرعة كأس الرابطة: صدام مبكر بين مانشستر سيتي وتشيلسي

يواجه مانشستر سيتي، خصمه تشيلسي، في صدام مبكر بالدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأجرت الرابطة، مراسم قرعة الدور الثالث، اليوم الأربعاء، والتي أسفرت عن نهائي مبكر بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا في ملعب أولد ترافورد.

ويستضيف ليفربول، فريق ديربي كاونتي بملعب أنفيلد.

ويضطر توتنهام للحلول ضيفًا على نوتنجهام فورست، فيما يحتضن ملعب الإمارات، مباراة آرسنال ضد ضيفه برايتون.

باقي نتائج قرعة كأس الرابطة:

ليستر سيتي × نيوبورت كاونتي

وست هام × بلاكبيرن

وولفرهامبتون × ليدز يونايتد

بورنموث × إيفرتون

بيرنلي × كراولي

بريستول سيتي × لينكولن

ستيفيناج × تشارلتون

ميلتون كينز دونز × موركامب

نيوكاسل × كريستال بالاس

ساوثهامبتون × شيفيلد وينزدي

برينتفورد × جيلينجهام