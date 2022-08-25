حالة نادرة.. أول شخص يصاب بكورونا والإيدز وجدري القردة معا

بات إيطالي يبلغ من العمر 36 عاما، أول شخص في العالم تثبت إصابته بفيروس جدري القردة وكوفيد-19 ونقص المناعة المكتسب "الإيدز"، في نفس الوقت.

ونشرت مجلة "العدوى" تفاصيل تتعلق بكيفية إصابة الإيطالي بالفيروسات الثلاث دون الكشف عن اسمه.

وقالت المجلة، إن الرجل بدأ يعاني من التعب والحمى والتهاب الحلق بعد تسعة أيام من عودته من رحلة إلى إسبانيا التي زارها من 16 إلى 20 يونيو 2022، حيث أقام هناك علاقة مع رجال.

وفي الثاني من يوليو، كشف اختبار إصابة الرجل بكوفيد-19، وبدأ طفح جلدي في ذراعه اليسرى بالظهور في عصر اليوم نفسه.

وظهرت حويصلات صغيرة مؤلمة محاطة بطفح جلدي على جذع الرجل وأطرافه السفلية ووجهه وعضلاته في اليوم التالي.

وبحلول 5 يوليو، انتشرت الحويصلات بشكل أكبر وتطورت إلى بثرات، الأمر الذي جعل الرجل يتجه لقسم الطوارئ في مستشفى جامعة سان ماركو في كاتانيا بإيطاليا، حيث نقل لوحدة الأمراض المعدية.

وبعد فحصه في وحدة الأمراض المعدية، تبين إصابة الرجل بجدري القردة، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كذلك أخضع المريض لفحوصات تتعلق بالكشف عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، لتثبت إصابته بالإيدز.

وعقب التعافي من جدري القردة وكوفيد-19، خرج المريض من المستشفى في 11 يوليو، ليخضع للعزل المنزلي، حيث تعافت آفات جلده بعد تقشرها تاركة ندبات صغيرة.

وتعليقا على حالة المريض "الفريدة" قال باحثون من جامعة سان ماركو في تقرير: "تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية تداخل أعراض جدري القرود وكوفيد-19، وتؤكد ضرورة معرفة تفاصيل العادات الجنسية للمصاب للتشخيص السليم".

وأضاف التقرير: "بعد مرور 20 يوما ظلت مسحة البلعوم الخاصة بالكشف عن جدري القردة إيجابية، وهو ما يكشف أن هؤلاء الأفراد قد يظلون معديين لعدة أيام بعد التعافي من الأعراض".

شهدت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خللا، الأربعاء، تسبب في مشكلات على صفحات كثير من المستخدمين، وهو ما أكدته مسؤولة في الشركة الأم "ميتا" لموقع "سكاي نيوز عربية"، مشيرة إلى أن المشكلة عولجت سريعا.

وحسب رواد المنصة وكذلك موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع أعطال الإنترنت، فإن الكثيرين فوجئوا بتعليقات وإعلانات على صفحات المشاهير تظهر على صفحات مستخدمي "فيسبوك"، حتى من دون أن يكونوا من متابعي هؤلاء المشاهير.

وقال موقع "داون ديتكتور" إن المشكلة استمرت لنحو ساعتين، وشملت خللا في خدمات "فيسبوك" لدى بعض المستخدمين في أنحاء العالم.

موقع "سكاي نيوز عربية" تواصل عبر البريد الإلكتروني مع مسؤولة الاتصالات التقنية والابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "ميتا" كارين عارف، التي أكدت حدوث مشكلة بالفعل.

وقالت المسؤولة: "سأشارككم ما قاله متحدث باسم شركة ميتا حول هذه المشكلة، حيث أكد وجود تغيير في محتوى الصفحات على فيسبوك مما نتج عنه مواجهة بعض المستخدمين مشكلات في الـNews Feed (موجز تغذية الأخبار الخاص بهم) على صفحاتهم، لكن تم حل المشكلة بشكل سريع. نعتذر عن أي إزعاج".

ويأتي هذا الخلل بعد تعديلات أجراها "فيسبوك" في شهر يوليو الماضي أثارت انتقادات المستخدمين، حيث قسّم الـNews Feed إلى جزءين.

ويظهر الجزء الأول ما يخص الأصدقاء والمجموعات والصفحات المشترك فيها المستخدم، والثاني الذي أضافه "فيسبوك" متاح لكل شيء، بما في ذلك منشورات من صفحات عامة أو مقترحات أو إعلانات أو مقاطع فيديو.

ويرجح المراقبون أن يكون هدف "فيسبوك" توسيع قاعدة المشاهدات والإعلانات التجارية لمنافسة منصة "تيك توك" الصينية من خلال الخاصية الثانية، لكن ذلك سبب مشكلات تقنية مثل التي حدثت الأربعاء.