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"كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الأخير

25 آب / أغسطس 2022 10:15

غزة - الرأي

أطلقت شركة كهرباء غزة حملة تسهيلات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الحملة تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية وانسجاماً مع القرارات الحكومية الهادفة للتخفيف عن أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وخاصة المواطنين المتضررين من الاعتداء الأخير على قطاع غزة خلال شهر أغسطس 2022م.

وأشارت إلى أن التسهيلات التي ستقدمها الشركة تتضمن خصومات للمشتركين المتضررين بالهدم الكلي أو الجزئي، والمتضررين بالقطاع الزراعي والصناعي والتجاري، وخصومات خاصة للاشتراكات المسجلة بأسماء شهداء أو جرحى، وخصومات على حصة الشهداء أو الجرحى، من الاشتراكات التي ينتفعون منها، بالإضافة إلى عدد من التسهيلات والإجراءات الخاصة.

ودعت الشركة، المواطنين المتضررين من العدوان الأخير إلى مراجعة مراكز العناية بالمشتركين للاستفادة من التسهيلات المخصصة لهم حتى نهاية العام الجاري.

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