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الاحتلال يمدد اعتقال القيادي "السعدي" للمرة الرابعة

25 آب / أغسطس 2022 01:09

الاحتلال يمدد اعتقال القيادي "السعدي" للمرة الرابعة
الاحتلال يمدد اعتقال القيادي

فلسطين المحتلة- الرأي

مددّت محكمة عوفر العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس،  اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي حتى يوم الأحد القادم، لاستكمال التحقيق معه.

وهذه المرة الرابعة التي تمدّد فيها المحكمة ذاتها اعتقال السعدي.

واعتقل السعدي في 1 أغسطس/ آب الجاري بعد اقتحام قوة إسرائيلية لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي 11 أغسطس الجاري، مددت محكمة الاحتلال اعتقال السعدي لمدة 6 أيام، ثم مددته مرة ثانية لنفس المدة في 16 من الشهر نفسه، كما  مددت اعتقاله في 21 اغسطس الجاري،  لمدة 5 أيام ، بحجة استكمال التحقيق معه.

وطرح اسم "السعدي" خلال جولة التصعيد الأخيرة بقطاع غزة في الخامس من أغسطس الجاري والتي امتدت لـ3 أيام، حينما اشترطت حركة الجهاد الإسلامي الإفراج عنه لوقف إطلاق النار مع الاحتلال.

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