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كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

25 آب / أغسطس 2022 01:13

كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها
كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

اختتمت كلية مجتمع الاقصى للدراسات المتوسطة دورة بعنوان "فن الإلقاء والتقديم" في فرع الكلية بغزة لطلبة العلاقات العامة.


وتهدف الدورة الى بناء مهارات الطلبة اعلاميا ومساعدتهم على ايجاد كاريزما جذابة للجماهير.


وتحدثت الصحفية لوران الزعيم، عن فن الالقاء وانواعه واهميته وكيفية استخدام الحجج والتأثير والمهارات اللغوية.


كما اوضحت الزعيم عنصر التلوين الصوتي والانفعالات مستعرضة المشاكل التي يواجهها الطلبة في فن الالقاء وتخلل الدورة تدريبات عملية لكسر حاجز الخوف عند الالقاء وصقل الشخصية اعلامية .


وأبدت الطالبات إعجابهم بالدورة ومدى استفادتهم منها مطالبات بالمزيد من الدورات اللامنهجية التي تطور قدراتهم.


وفي ختام الدورة قدم د.جميل عدوان مساعد العميد للشؤون الاكاديمية شهادة شكر للصحفية لوران الزعيم على جهودها في انجاح الدورة.

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كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

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