الاحتلال يقدّم لائحة اتهام بحق القيادي بسام السعدي

فلسطين المحتلة - الرأي

قدمت نيابة الاحتلال في محكمة "عوفر" الإسرائيلية غربي رام الله، اليوم الخميس، لائحة اتهام بحق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بجنين بسام السعدي.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن لائحة الاتهام نسبت له العضوية في تنظيمات محظورة وتقديم الخدمات لـ "تنظيم إرهابي"، إضافةً إلى التحريض، ودعم تنظيم معادٍ.

وأشارت إلى أنه سيتم الرد على لائحة الاتهام من الدفاع خلال الأسبوع القادم.

أما مكتب إعلام الأسرى، فأوضح أن الاحتلال مدد اعتقال القيادي السعدي ليوم الأحد المقبل، لاستكمال إجراءات القضائية.

وهذا التمديد بحق السعدي هو الرابع منذ اعتقاله في 1 أغسطس/ آب الجاري خلال اقتحام قوة عسكرية خاصة مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وجرى تمديد اعتقال السعدي مرة أولى في 11 أغسطس، لمدة 6 أيام، ثم مددته مرة ثانية لنفس المدة في 16 من الشهر نفسه، ثم مددته مرة ثالثة لـ 5 أيام في 21 أغسطس.

وطُرح اسم السعدي خلال جولة التصعيد الأخيرة بقطاع غزة في الخامس من أغسطس الجاري والتي امتدت لـ3 أيام، حينما اشترطت حركة الجهاد الإسلامي الإفراج عنه لوقف إطلاق النار مع الاحتلال.

وفي صيغة وقف إطلاق النار الذي رعته مصر، تعهدت مصر بالعمل على الإفراج عن السعدي، إلا أن "إسرائيل" أكدت بعدها أنها لم تقدم تعهدات بالإفراج عن القيادي في حركة الجهاد.

ترجمة | صفا