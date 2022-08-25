زوجة الأسير "عواودة" تحذر من استشهاده في أي وقت

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت زوجة الأسير الفلسطيني المُضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، خليل عواودة، اليوم الخميس، إنه في حالة صحية خطرة، وقد يفقد حياته في أي لحظة.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن دلال عواودة، زوجة الأسير قولها، إن زوجها المُضرب عن الطعام منذ 166 يوما، يعاني من "وضع صحي حرج للغاية، ويُقاسي آلاما في كل جسده، ومتعب، ولا يستطيع التحدث بشكل جيد".

وقالت إن استمرار اعتقاله هو بمثابة "قرار بقتله"، معبرة عن مخاوفها من فقدان حياة زوجها "في أي وقت"، مطالبة بـ"تدخل دولي سريع للإفراج عنه.

وأضافت "خليل، اعتقل دون أي تهمة، وحُوّل للاعتقال الإداري، ومطلبه فقط أن يعيش حياة عادية".

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ترفض حتى الساعة السماح لها، ولأفراد عائلته بزيارته، بالرغم من حصولهم على تصاريح، ورغم صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بذلك.

والجمعة، جمّدت سلطات الاحتلال، الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، ووفق نادي الأسير، فإن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري" كما يطالب عواودة.