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الاحتلال يغلق التحقيق مع المستوطن قاتل الشهيد "حرب"

25 آب / أغسطس 2022 08:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قررت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إغلاق ملف التحقيق ضد المستوطن الذي قتل الشاب الفلسطيني علي حسن حرب (27 عامًا) قرب قرية "اسكاكا" في سلفيت طعنًا بسكين في تاريخ بتاريخ 21يونيو/حزيران الماضي.

واعتبرت النيابة الإسرائيلية وفق ما نشرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية أن الحادثة وقعت خلال مواجهة بين مجموعة من الفلسطينيين وبين من وصفته بـ "المشتبه فيه" وعدد من المستوطنين الذين كانوا معه.

وقال المستوطن خلال التحقيق معه إنه قام بفعلته هذه حفاظًا على حياته وعلى حياة المستوطنين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن الشاب حرب استشهاد جراء إصابته بعد تعرضه لطعنة مباشرة في القلب بسكين مستوطن شرقي محافظة سلفيت.

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