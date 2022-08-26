الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى في جمعة "رباطنا درع"

أدّى آلاف المقدسيين صلاة فجر الجمعة في رحاب المسجد الأقصى ضمن حملة الفجر العظيم تحت عنوان "رباطنا درع".

وامتلأت ساحات المسجد ومصلياته المسقوفة بالمصلين الذين شدوا الرحال إلى الأقصى من مدن الضفة المحتلة وأراضي 48، وحواري وبلدات القدس القديمة.

وأم المصلين في صلاة الفجر الشيخ يوسف أبو سنينة، وعمت مصليات المسجد حلقات القرآن والذكر عقب الصلاة.

وواصل مئات المواطنين رباطهم بعد صلاة الفجر في باحات الأقصى، كما تناولوا فطوراً جماعياً في رحاب المسجد.

وفي الأيام الماضية، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للحشد والاستنفار والمشاركة في فجر وجمعة في الأقصى "رباطنا درع"؛ حمايةً للمسجد الأقصى وتصدّياً لانتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه.

كما دعت حماس، جماهير شعبنا في القدس والضفة وأراضي 48، إلى مواصلة شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرّباط فيه، والمشاركة في فجر وجمعة في الأقصى "رباطنا درع"، دفاعاً عن القدس والأقصى، ووقوفاً في وجه اعتداءات الاحتلال المتصاعدة، واستفزازات قطعان مستوطنيه ضدّ شعبنا ومقدساتنا".

وأشادت الحركة برباط الصامدين في الأقصى وجهادهم ودفاعهم عن المسجد المبارك، ودعتهم إلى إدامة التصدّي لاقتحامات المستوطنين، وإفشال كلّ مخططاتهم الرامية إلى السيطرة على الأقصى من خلال تثبيت التقسيم الزماني والمكاني".

وطالبت الحركة في ختام بيانها، "جماهير أمتنا العربية والإسلامية بالتحرّك الفاعل، انتصارًا لمسرى الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وتعزيزاً لصمود المقدسيين والمرابطين في الدفاع عن القدس والأقصى، نيابة عن الأمَّة قاطبة".

هذا ،وانطلقت "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.