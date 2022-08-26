الدوري الإنجليزي يتجاوز سجل انتقالاته التاريخي بواقع 1.5مليار استرليني

قبل أسبوع من نهاية السوق، تجاوز الدوري الإنجليزي الممتاز سجل إنفاقه على الانتقالات، كما أعلنت يوم الخميس شركة ديلويت المالية، واستثمرت الأندية العشرين في البطولة الإنجليزية 1500 مليون جنيه إسترليني (ما يقرب من 1800 مليون يورو) حتى الآن في التعزيزات، متجاوزة 1400 مليون جنيه إسترليني (1700 مليون يورو) التي كانت رقما قياسيا منذ عام 2017.

وقال كريس وود ، نائب مدير الشؤون الرياضية في ديلويت: "مستوى الإنفاق الذي شوهد خلال فترة الانتقالات الصيفية يشير إلى أن نموذج عمل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد تعافى بعد كورونا".

وقال وود: " هذا أمر مشجع ، الا أن أهمية اتباع الأندية لسياسات الإنفاق لا يمكن التقليل من شأنها".

أضاف كريس وود: "يجب أن توازن الأندية بين رغبتهم في أن تكون قادرة على المنافسة على أرض الملعب مع الحاجة إلى حماية استقرارهم المالي على المدى الطويل وقدرتهم على البقاء."

أكثر من كل الموسم الماضي

وقد تجاوزت الـ1800 مليون يورو التي تم إنفاقها منذ 10 يونيو ، موعد الافتتاح الرسمي للسوق ، بالفعل الاستثمارات المتراكمة خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية للموسم الماضي (1710 مليون يورو).

سيستمر هذا المبلغ في الزيادة من الآن وحتى إغلاق السوق في 1 سبتمبر ويمكن أن يصل إلى رقم قياسي مطلق لموسم كامل في الدوري، وقد يتجاوز ما تحقق في 2017-2018 مع 2.200 مليون يورو في التعاقدات خلال النافذتين.

حتى الآن تم التعاقد مع 135 لاعباً من قبل أندية الدوري الإنجليزي، أكثر من عامي 2019 و2020 وقريبًا من 148 في عام 2021.

وتم التعاقد مع ثلث هؤلاء اللاعبين دون دفع أي انتقال، لكن كلف 14 منهم أكثر من 35 مليون يورو.

داروين نونيز الأغلى

وقال التقرير أن أغلى صفقة هي توقيع داروين نونيز ، الذي انتقل من بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 25 في المتغيرات. دفع مانشستر يونايتد 71 لريال مدريد مقابل كاسيميرو ، بينما في غياب إعلان رسمي ، سيضم نيوكاسل ألكسندر إيزاك، من ريال سوسيداد ، مقابل 70، يتبعهم مارك كوكوريلا بـ 65 مليون استثمرها تشيلسي للتعاقد معه من برايتون.

وتعاقد مانشستر سيتي مع إيرلينج هالاند بعد دفع 60 مليون يورو من بند إنهاء عقده مع بوروسيا دورتموند.

في المقابل ، دخل للنادي 56 مقابل انتقال رحيم سترلينج إلى تشيلسي.

وكلف ريتشارليسون لاعب إيفرتون السابق، توتنهام 58 مليونًا وخصص أرسنال 88 في ضم جابرييل خيسوس واليكساندر زينتشينكو من السيتي مقابل 52 و 35 على التوالي.