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6 نصائح لفقدان الوزن.. منها تناول البروتين فى كل وجبة

26 آب / أغسطس 2022 10:04

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هناك الكثير من النصائح الخاطئة حول إنقاص الوزن مثل شرب عصير الكرفس كل يوم وغيرها من النصائح من أشخاص ليس لديهم أى خبرة صحية، ونستعرض فى هذا التقرير الكثير من النصائح المدعومة بالبحوث وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

1 - تناول الطعام ببطء

لا يسمح لنا الأكل ببطء بالاستمتاع بطعامنا فحسب، بل يمنحنا إشارات أفضل للشبع

2 - إبقاء الجسم رطبًا

وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين شربوا كأسين من الماء قبل الوجبة فقدوا وزنًا أكبر من الأشخاص الذين لم يشربوا الماء قبل الوجبات، وقد توقفوا عن تناوله، وتعمل هذه النصيحة البسيطة بطريقتين، يمكن للعطش أن يخفى نفسه على أنه جوع، ما يجعلك تتناول المزيد من الطعام، والماء يجعلك تشعر بالشبع، مما يجعلك تأكل أقل أثناء الوجبة.

3 - اعطى وجبة الإفطار دفعة من البروتين

استهدف تناول من 15 إلى 25 جرامًا من البروتين في وجبة الإفطار، حيث يتم هضم البروتين ببطء ما يثبط هرمونات الجوع، وذلك يساعدك على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى ذلك تساعد وجبة الإفطار الغنية بالبروتين على الحد من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام فى وقت لاحق من اليوم، وقم بإقران الأطعمة البروتينية بالألياف والدهون الصحية، مثل بيضتين مع الخبز المحمص من القمح الكامل والأفوكادو أو الفطائر المجمدة عالية البروتين مع المكسرات والتوت وقليل من شراب القيقب.

4 -  تناول البروتين فى كل وجبة

"يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين فى كل وجبة، خاصة وجبة الإفطار، على التخلص من الوزن الزائد، ويبطئ البروتين عملية الهضم ويؤثر بشكل إيجابي على هرمونات الجوع، ويمكن للبروتين أيضًا أن يعمل بشكل أفضل فى درء الجوع من الكربوهيدرات، وتشمل الأطعمة الغنية بالبروتين الكينوا، والفول، والبذور، والمكسرات، والبيض، والزبادى، والجبن.

5 - الحد من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر فى الدم

يصنف مؤشر نسبة السكر في الدم مدى سرعة ارتفاع السكر في الدم بعد تناول طعام يحتوي على الكربوهيدرات، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مثل البطاطا البيضاء والخبز المكرر، خاصة عند تناولها بمفردها، سيؤدى إلى زيادة فى نسبة السكر فى الدم، يتبعها انخفاض سريع، وهذا يجعلك تشعر بالجوع والرغبة فى المزيد من الطعام.

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