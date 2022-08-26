توتر شديد يسود سجون الاحتلال بعد التصعيد ضد الأسرى

فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، بأن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبين النادي أن التوتر جاء بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون.

وأضح أن إدارة سجون الاحتلال استدعت قوات إضافية في عدة سجون.

من جهتها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مستجدات طارئة شهدتها سجون الاحتلال اليوم، تمثلت بتواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون.

ولفتت الهيئة إلى أن السجود تشهد تحركات مكثفة للاستخبارات بين الأقسام، واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها وتواجدها الدائم بالقرب من مداخل الأقسام.

‏وكان الأسرى قد أعلنوا أنهم بدأوا بخطوات حل التنظيمات، على أن تنفذ يوم الأحد القادم، احتجاجاً على ممارسات الاحتلال بحقهم وحرمانهم من حقوقهم.