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يحطم الرقم القياسي في التهام الفشار

26 آب / أغسطس 2022 10:14

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حطم جوي تشيستنت الرقم القياسي في التهام الفشار والذي كان مسجلا سابقا في إحدى المنافسات التي أقيمت بلاس فيغاس الأميركية سنة 2021.

وتمكّن تشيستنت من التهام 32 عبوة فشار، يبلغ وزن الواحدة منها 600 غرام تقريبا، خلال 8 دقائق فقط.

وعن الخطة التي اتبعها في التهام هذه الكمية الكبيرة من الفشار في زمن قصير، قال تشيستنت: "حرصت على شرب الماء لمضغ الفشار بسرعة، وإضافة كمية جديدة بعد ذلك وهكذا"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وأضاف تشيستنت: "شعرت بألم في حلقي من المضغ لكن الماء خفف عني ذلك الوجع".

جدير بالذكر أنه سبق لتشيستنت أن فاز بمسابقات أكل سريع عديدة مثل "الهوت دوغ".

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