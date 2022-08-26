إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم، ودعمًا للأسرى في خطواتهم النضالية.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية بالخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وأصيب خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم مراسل تلفزيون فلسطين أنال الجدع، خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن 18 مواطنا أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

وفي طولكرم , قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة احتجاجية ضد اعتداءات المستوطنين على أراضي منطقة "أبو لوقا"، المحاذية لمستوطنة "عناب"، شرق طولكرم.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والرصاص الحي، باتجاه المتظاهرين الذين أصيب عدد منهم بالاختناق، كما أصيب المصور الصحفي علاء بدارنة بقنبلة غاز في قدمه أثناء تغطيته للحدث.