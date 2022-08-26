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ردًا على الحراك

"اتحاد المعلمين" : الموسم الدراسي في موعده بعد إنهاء القضايا الخلافية

26 آب / أغسطس 2022 05:18

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 أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، أن الموسم الدراسي سيكون في موعده المقرر، بعد أن تم الاتفاق مع الحكومة على القضايا الخلافية السابقة.

وأوضح الاتحاد العام في بيان وصل " الرأي" نسخة عنه ، إلى أنه سيتم توحيد العلاوة الإشرافية وإضافتها على طبيعة العمل بواقع 15%، وهي قيد التنفيذ على راتب الشهر الجاري.

وبين أنه تم الاتفاق على مساواة الإداري من أصل إداري بزميله  الإداري من أصل معلم، من حيث طبيعة العمل وهي قيد التنفيذ على راتب الشهر الجاري.

كما تم الاتفاق على مباشرة ديوان الموظفين في إجراءات إصدار أرقام وظيفية، واستكمال تعيين موظفي ملفات تعيين موظفي ملف تعيينات العام 2019 العالقة وعددها 705 بشكل فوري.

وكان حراك المعلمين قال في بيان لها صباح اليوم، أنه قرر عدم افتتاح العام الدراسي والإضراب من الطابور الصباحي لليوم الأول، وسيتم نشر برنامج مفصل بالفعاليات النقابية التي سيخوضها الحراك في قادم الأيام.

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