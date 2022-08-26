وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث مع جامعة غزة سبل تعزيز التعاون وكالة الرأي الفلسطينية إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية 50 ألف مصلٍٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الصين تدعو إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز تسوية القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتسوية شارع في المنطقة الإقليمية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم مخيمًا صيفيًا لرؤساء المراكز الشبابية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية إتحاد رؤساء البلديات يعقد إجتماعه الدوري ويناقش أخر التطورات وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة العليا للمشاريع تنفذ ورشة عمل تعريفية بمنظومة إدارة المشاريع المحوسبة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون منطقة كنار في الخليل بأعداد كبيرة وكالة الرأي الفلسطينية " مطير" يطلع على ابزر المشاريع النوعية في بلدية عبسان الكبيرة
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم "تصدر معلومات تتعلق بافتتاح العام الدراسي الجديد

26 آب / أغسطس 2022 07:04

111
111

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من المعلومات التي تخص بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023. 

واكدت الوزارة ان دوام الهيئة التدريسية يبدأ  يوم غد السبت 27/8/2022، اما عن دوام الطلبة المسجلين لدي الوزارة والبالغ عددهم (301411)طالب/ة في (442) مدرسة حكومية  فيبدأ بتاريخ 29/8/2022.

واوضحت الوزارة انه تم افتتاح 14 مدرسة جديدة فترة ثانية، وان العمل جاري في بناء عدد من المدارس الجديدة في مناطق بقطاع غزة.

كما  جرى صيانة كافة المدارس التي تحتاج إلى صيانة ،ومتابعة استلام المعلمين الجدد لأماكن عملهم،و تزويد كافة المدارس بما يلزم من مقاعد وطاولات للطلبة وأثاث

واكدت الوزارة انها بصدد الانتهاء من طباعة (3,711,400) كتاب مدرسي وتوزيعها على مدارس الحكومة والوكالة والمدارس الخاصة فور بدء العام الدراسي

كما تم البدء بأعمال شركات النظافة لتنظيف المدارس،و تلزيم وتجهيز كافة المقاصف المدرسية

ولفتت الوزارة ان الأسبوع الأول من العام الدراسي سيبدأ ببعض البرامج التعليمية الخاصة بالدعم النفسي لتخليص الطلبة من آثار العدوان الاسرائيلي الأخير وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد بالشكل السليم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟