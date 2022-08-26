"التعليم "تصدر معلومات تتعلق بافتتاح العام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من المعلومات التي تخص بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

واكدت الوزارة ان دوام الهيئة التدريسية يبدأ يوم غد السبت 27/8/2022، اما عن دوام الطلبة المسجلين لدي الوزارة والبالغ عددهم (301411)طالب/ة في (442) مدرسة حكومية فيبدأ بتاريخ 29/8/2022.

واوضحت الوزارة انه تم افتتاح 14 مدرسة جديدة فترة ثانية، وان العمل جاري في بناء عدد من المدارس الجديدة في مناطق بقطاع غزة.

كما جرى صيانة كافة المدارس التي تحتاج إلى صيانة ،ومتابعة استلام المعلمين الجدد لأماكن عملهم،و تزويد كافة المدارس بما يلزم من مقاعد وطاولات للطلبة وأثاث

واكدت الوزارة انها بصدد الانتهاء من طباعة (3,711,400) كتاب مدرسي وتوزيعها على مدارس الحكومة والوكالة والمدارس الخاصة فور بدء العام الدراسي

كما تم البدء بأعمال شركات النظافة لتنظيف المدارس،و تلزيم وتجهيز كافة المقاصف المدرسية

ولفتت الوزارة ان الأسبوع الأول من العام الدراسي سيبدأ ببعض البرامج التعليمية الخاصة بالدعم النفسي لتخليص الطلبة من آثار العدوان الاسرائيلي الأخير وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد بالشكل السليم.