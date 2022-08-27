الطقس: كتلة هوائية شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

غزة - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، شديدة الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو، يوم الاثنين، شديدة الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.