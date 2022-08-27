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أخبار » الأسرة و المجتمع

عشبة إكليل الجبل مذاق جيد وعلاج للعديد من الأمراض

27 آب / أغسطس 2022 11:43

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بأوراقها الإبرية ورائحتها المرّكزة تتميز نبتة “إكليل الجبل” أو “الروزماري”، إذ تتكون روائح هذه النبتة من زيوت طيارة ومواد مرّة وراتنجات، مايجعلها طبية ولها فوائد عديدة حسبما تروي ايسا سوزانة ميركر أخصائية العلاج بالطب الطبيعي “تساعد نبتة الروزماري على الاسترخاء وتدفق الدم فهي نبتة محفزة ونارية ومضادة للتشنجات”.

وفي حديثها معDW تؤكد سوزانة أن مرهم “الروزماري” يستخدم لعلاج آلام الروماتيزم. وهو  ما اكتشفه الرهبان البنيديكتيون قبل مئات السنين. إذ يساعد هذا المرهم على تحفيز تدفق الدم حسبما يشرح الباحث في علم الأحياء هاينز بيتر هانسن قائلا “تتم عملية التحفيز من خلال مستقبلات الجلد. إذ تنقل معلومات المرهم إلى الدم، فيزداد الدفَقان الدموي”.

أما تحضير المرهم فيتم بتذويب دُهن الصوف وشمع العسل في زيت نباتي ساخن، ليضاف زيت نبات إكليل الجبل” المتطاير، ويُترك المرهم بعدها ليبرد.

ولا يقتصر تأثير نبتة “إكليل الجبل” على علاج آلام الروماتيزم فحسب، بل تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتعزز نمو الشعر أيضا، أما زيت النبتة المتطاير فمن شأنه تحسين القدرة على التركيز.

ويستخدم شاي الروزماري المصنوع من أوراق النبتة في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي حسبما تؤكد إيسا سوزانة ميركر وتضيف قائلة ” يعمل على تحفيز عملية الهضم، وهو مفيد ضد اضطرابات الدورة الدموية أيضا”.

وتحتاج عشبة إكليل الجبل إلى مكان مشمس ودافئ، وبالرغم من امكانية زراعتها في المناطق الباردة إلا أن البستانية كارين شيفي توصي بنقل النبتة إلى داخل المنزل في فصل الشتاء للحفاظ عليها من الصقيع وتضيف في هذا الصدد قائلة “في الداخل يجب أن يكون المكان مضيئا وباردا كما ينبغي تجنب الجفاف برش قليل من رذاذ الماء كي لا تقل الرطوبة كثيرا”.

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