الأسرى ينفذون غداً خطوة حل الهيئات التنظيمية في كافة السجون

الضفة المحتلة - الرأي:

من المقرر أن ينفذ الأسرى، يوم غد الأحد، خطوة حل الهيئات التنظيمية في كافة سجون الاحتلال، وفق ما أُعلن عنه، كجزء من خطواتهم الاحتجاجية على إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير في اتصال، أن حل الهيئات التنظيمية يعني أن تصبح إدارة السجون مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات.

تجدر الإشارة إلى أن حالة من التوتر الشديد سادت أقسام الأسرى في سجون الاحتلال يوم أمس الجمعة، بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى، وسحب الكهربائيات من عدة أقسام في عدة سجون، واستدعاء قوات إضافية في عدة سجون.

يشار إلى أن الأسرى امتنعوا، الأربعاء الماضي، عن الخروج "للفحص الأمني"، وأعادوا وجبات الطعام، كخطوة من الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا، بعد تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة في آذار الماضي، والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية.

كما قرر الأسرى يوميّ الإثنين، والأربعاء أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تُشارك فيه كافة الفصائل في السجون.

وبين نادي الأسير، أنّ خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إن استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 4550 أسيرًا، بينهم 31 أسيرة، ونحو 175 قاصرًا بينهم طفلة، وأكثر من 700 معتقل إداريّ.