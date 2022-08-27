وكالة الرأي الفلسطينية آيفون 14 قد يدعم ميزة الإتصال عبر الأقمار الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية إنقاذ امرأة علقت ثلاثة أيام في حمّام وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إبقاء شاشة أيفون قيد التشغيل لفترة أطول وكالة الرأي الفلسطينية جرب عادات الإفطار هذه التى يمكن أن تساعدك على تقليل محيط الخصر لديك وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى ينفذون غداً خطوة حل الهيئات التنظيمية في كافة السجون وكالة الرأي الفلسطينية 5 فوائد صحية لشاي أوراق الجوافة وكالة الرأي الفلسطينية عشبة إكليل الجبل مذاق جيد وعلاج للعديد من الأمراض وكالة الرأي الفلسطينية الفلسطيني القنبر يسجل أول أهدافه في الدوري الأردني وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول ضد بورنموث وقمة روما أمام يوفنتوس وكالة الرأي الفلسطينية أقدمهم عواوادة .. 3 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام
أخبار » عجائب وطرائف

إنقاذ امرأة علقت ثلاثة أيام في حمّام

27 آب / أغسطس 2022 11:52

111
111

أنقذت الشرطة التايلاندية امرأة مقيمة في العاصمة بانكوك علقت لثلاثة أيام في حمّام منزلها، من خلال خلع الباب، على ما أعلنت السلطات الجمعة.

وقد صمدت المرأة، البالغة من العمر 54 عاما، بفضل شرب ماء الصنبور.

وقالت الشرطة إن المرأة خافت على حياتها لدرجة أنها كتبت وصيتها على جدران الحمام الضيّق باستخدام مستحضرات التجميل.

وعلقت الضحية مساء الاثنين في حمّام منزلها، حيث تعيش بمفردها، ومن المحتمل أن تكون نوبة ذعر قد ساهمت في كسر مقبض الباب.

وأبلغت شقيقتها الخميس مركز الشرطة في منطقة فرا خانونغ في بانكوك عن فقدان الاتصال بها.

وأوضح النقيب في شرطة فرا خانونغ تشانشاي سونسيانغ لوكالة "فرانس برس" أن "شقيقتها لم تستطع الاتصال بها لمدة ثلاثة أيام، لذلك طلبت المساعدة من الشرطة للذهاب لرؤية (الضحية) حيث كانت الأبواب الأمامية مغلقة من الداخل".

ولفت النقيب في الشرطة إلى إن الضحية في حالة جيدة إلى حد ما، ولم تُضطر للذهاب إلى المستشفى لإجراء فحوص.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟