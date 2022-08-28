7 مكونات مهمة لتحضير لانش بوكس صحي للأطفال في المدرسة، تقدمها لكم لهلوبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث يقضي الأطفال أغلب وقتهم في المدرسة، لذا يحتاجون لتناول الكثير من الطعام، على الأقل وجبتين، حتى يزيد تركيزهم خلال يومهم الدراسي.

وهنا يأتي دورك كأم في اختيار مكونات اللانش بوكس، فيجب أن يضم عددًا من الطعام الذي يحتوي على فوائد غذائية كبيرة لطفلك، ومن خلال الموضوع التالي التي اختارته لك"الرأي الأسرية" نخبركِ بكيفية تحضير لانش بوكس صحي للأطفال في المدرسة.

7 مكونات مهمة لتحضير لانش بوكس صحي للأطفال في المدرسة:



- الكربوهيدرات:

ضرورة احتواء اللانش بوكس على الكربوهيدرات، لتزويد الطفل بالطاقة طوال اليوم، لمساعدتهم على التركيز بشكل جيد طوال اليوم الدراسي، مثل: الفيشار، أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

- الخضروات:

ضرورة احتواء اللانش بوكس على الخضروات، التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لطفلك، مثل: شرائح الجزر، والخيار، والطماطم، والفلفل الرومي الأخضر والملون، والخس أو الكابوتشة.

- الفاكهة:

يجب أن يحتوي اللانش بوكس على الفواكه، لتقوية جهاز المناعة لدى الأطفال، لمقاومة الأمراض، مثل: الموز، والعنب، والتوت، والتفاح، والخوخ، وشرائح الكيوي.

كيف تحمى أبنائك من مضاعفات حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

- الحليب ومشتقاته:

من الضروري أن يحتوي اللانش بوكس على الحليب ومشتقاته، لذا اعطي لأطفال علبة من الحليب الكامل الدسم، أو قطعة جبن من أي نوع يُفضلنه، فهذه المكونات تحتوي على نسبة عالية من البروتينات، بالإضافة لغنى الحليب بفيتامين "د".



- الدهون الصحية:

ينصح باحتواء اللانش بوكس المخصص للأطفال على الأكلات التي تحتوي على الدهون الصحية، مثل: المكسرات، كاللوز والجوز، وذلك لأنها تساهم في تطوير الجهاز العصبي للأطفال بشكل سليم.

بمناسبة العام الدراسي الجديد أفكار لتجديد وجبات المدرسة

- البيض:

لا تنسي أن تضعي في اللانش بوكس بيض، ويُفضل المسلوق، فهو طعام مغذي جدًا للحفاظ على صحة الأطفال والمساهمة في نموهم بشكل طبيعي، حيث أنه يحتوي على الكالسيوم والحديد والبروتينات والفيتامينات وفيتامين "أ"، و"د"، وغيرها من العناصر المفيدة لنمو الأطفال.

- الماء:

لا تهملي إعطاء طفلك زجاجة من الماء، حيث ينصح بتناول 2 لتر ماء يوميًا لتخليص الجسم من السموم، وكذلك لأنها تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية الذي يحتاجها الطفل.

ملحوظة: يحذر من إعطاء الأطفال العصائر الطبيعية المحلاة بنسبة كبيرة من السكر، أو العصائر الصناعية، وذلك لأنها مضرة للأطفال، وتسبب تشتت تركيزهم، وبدلًا من ذلك اعطيهم الفاكهة الطازجة، أو عصير الفاكهة غير المحلاة بالسكر.