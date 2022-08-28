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3 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في جنين

28 آب / أغسطس 2022 08:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين - الرأي

أصيب، اليوم الأحد، ثلاثة شبان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الجابريات بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن إصابة أحد الشبان وصفت بالخطيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة لتلقي العلاج.

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