علامات تحذيرية تدل على ارتفاع ضغط الدم..

لا يميل ارتفاع ضغط الدم إلى إظهار العديد من الأعراض بشكل عام، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض العلامات التحذيرية في جسمك لاكتشافها، وتُعرف بعض الأعراض مثل الصداع عمومًا بأنها علامة تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، ولكن هناك أيضًا بعض الأعراض الأقل شهرة التي يجب أن يكون الناس على دراية بها، خاصة أولئك المعرضين لخطر أكبر أو الذين يعانون بالفعل من هذه الأعراض، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض ارتفاع ضغط الدم الأقل شهرة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



من المهم معرفة هذه العلامات وتحديدها في الوقت المناسب حتى تتمكن من طلب العلاج الفوري والالتزام بأي تعديل مطلوب في نمط الحياة.



يمكن أن يؤدي تجاهل علامات ارتفاع ضغط الدم هذه إلى تفاقم الحالة ، بل وقد يؤدي إلى حالات طارئة تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية فيما يلي بعض العلامات الأقل شهرة.

1- تورم الكاحل

بسبب ارتفاع ضغط الدم، يحتاج قلبك إلى العمل بجدية أكبر من ذي قبل.

على مر السنين ، يمكن لهذا الجهد الإضافي أن يجعل عضلة قلبك أكثر سمكًا وبالتالي أقل فاعلية في دفع الدورة الدموية. ويمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى تراكم السوائل في كاحليك ، مما يؤدي إلى انتفاخهما.

يتيح الجلوس مع رفع رجليك لأعلى لتدفق الدم بحرية أكبر ويساعد في تقليل التورم.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن التورم هو علامة على مشكلة أكبر - ارتفاع ضغط الدم - والتي لا يمكن حلها فقط من خلال هذه الحلول المؤقتة للتورم وبالتالي تتطلب العلاج المناسب.

2- كثرة التبول

فحصت دراسة جديدة الصلة بين التبول الليلي - وهي حالة تستيقظ فيها أثناء الليل بسبب الاضطرار إلى التبول - وارتفاع ضغط الدم لدى عموم السكان اليابانيين.

ووجدوا أن هذه الرحلات إلى المرحاض للتبول ليلاً يمكن أن تكون مرتبطة بالإفراط في تناول الملح وارتفاع ضغط الدم. وأشار الباحثون إلى أن الاستيقاظ في الليل للتبول مرتبط بفرصة أكبر بنسبة 40٪ للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووجدوا أيضًا أن خطر ارتفاع ضغط الدم ارتفع بشكل ملحوظ مع زيادة عدد أحداث التبول الليلي في الليلة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم الأخرى

هناك أيضًا علامات أخرى على ارتفاع ضغط الدم في جسمك يجب أن تكون على دراية بها. وتشمل هذه:

ألم في الصدر

دوخة

الصداع

رؤية ضبابية

نزيف في الأنف

ضيق في التنفس

كيفية خفض ضغط الدم المرتفع

إلى جانب اتباع الأدوية التي وصفها طبيبك ، هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها والتي قد تساعد في خفض مستويات ضغط الدم لديك وتشمل هذه إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، خاصة إذا كنت تحمل دهونًا زائدة حول بطنك.

تمرن بانتظام وحافظ على نشاطك طوال اليوم.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا وقلل من تناول الملح إلى الحد الأدنى المطلوب.

توقف عن التدخين وتجنب الإجهاد.

راقب ضغط الدم بانتظام في المنزل واحصل أيضًا على فحوصات منتظمة.