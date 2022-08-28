وزارة التربية والتعليم تعقد امتحان وظيفة مدير مدرسة

غزة-الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة اليوم السبت امتحان وظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي 2022-2023.



و تفقد وفد وزاري مجريات الامتحان بمشاركة مدير عام الشؤون الإدارية أ. رائد صالحية، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي، د. محمود مطر، و نائب مدير عام الشؤون الإدارية أ. نائل الربعي، ومدير تعليم غرب غزة أ. حمدي الدلو، ورئيس قسم التوظيف أ. عمر الحاج.



كما شارك في الجولة نائب مديرعام التعيينات بديوان الموظفين العام أ. محمد الزين والوفد المرافق له.



واطلع الوفد على مجريات الامتحان في عدد من اللجان، حيث أوضح صالحية أن الامتحان أتى بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بهدف رفد الميدان التربوي بمدراء مدارس جدد، لافتاً إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمدير المدرسة من حيث اختيار الكفاءات لشغل هذا المنصب الحيوي.



يشار إلى أنه تقدم للامتحان ما يقرب من ١٢١٦ موظف وذلك في ثلاث لجان بمديرية غرب غزة ، و ستعقد مقابلات للناجحين في وقت لاحق.

