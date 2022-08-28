وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التربية والتعليم تعقد امتحان وظيفة مدير مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية لهذه الأسباب لا تشترى هواتف أيفون جديدة الآن وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تسجيل الشاشة على هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية كروم تضيف طريقة جديدة لحماية كلمات المرور وكالة الرأي الفلسطينية علامات تحذيرية تدل على ارتفاع ضغط الدم.. وكالة الرأي الفلسطينية كيف تتخلص من ألم الظهر المستمر وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في جنين وكالة الرأي الفلسطينية 7 مكونات مهمة لتحضير لانش بوكس صحي للأطفال في المدرسة
أخبار » أخبار الأسرى

الأسرى يقررون حل" التنظيم" داخل سجون الاحتلال

28 آب / أغسطس 2022 08:45

الداخل المحتل- الرأي

من المقرر، أن يبدأ الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، أولى الخطوات النضالية، بحل التنظيم في كافة السجون في خطوة تمرد على السجان وقراراته بأعلى درجاته كمرحلة أخيرة قبل الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان لها، أن "حل التنظيم" سيستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب الأسرى، والتي ستستمر حتى في حال دخول الإضراب عن الطعام.

وحددت اللجنة الخطوات التي ستتخذ خلال الأسبوع الجاري، وتشمل غدًا الاثنين لبس "الشاباص" بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد.

وسيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس 1/9/2022م، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ.

ودعت الجماهير الفلسطينية إلى الوقوف إلى جانبهم، وتنظيم الفعاليات المختلفة أمام المؤسسات الدولية، والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال، مؤكدةً على أن جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟