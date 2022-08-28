وكالة الرأي الفلسطينية تعرفوا على أكبر بصمة في العالم! وكالة الرأي الفلسطينية الأردن: اختراع جهاز لإنتاج مياه الشرب من الهواء وكالة الرأي الفلسطينية شاهد.. أسماك قرش "تسير" على الأرض! وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يقررون حل" التنظيم" داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التربية والتعليم تعقد امتحان وظيفة مدير مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية لهذه الأسباب لا تشترى هواتف أيفون جديدة الآن وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تسجيل الشاشة على هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية كروم تضيف طريقة جديدة لحماية كلمات المرور
أخبار » عجائب وطرائف

شاهد.. أسماك قرش "تسير" على الأرض!

28 آب / أغسطس 2022 08:47

شاهد.. أسماك قرش "تسير" على الأرض!
شاهد.. أسماك قرش

اكتشف علماء مؤخرا أن نوعا من أسماك القرش طور من قدراته، ليصبح قادرا على السير فوق الأرض، ‏من أجل الهروب من المياه الدافئة، بفعل التغير المناخي.‏
أصبحت أسماك القرش الكتفي، وهو نوع من أسماك القرش التي تتميز بذيل طويل، ويبلغ طولها حوال 3 أقدام، تسير 98 قدما على الأرض، باستخدام زعانفها التي على شكل مجداف.

طورت الأسماك قدراتها، لتستطيع تحمل فترات أطول من نقص الأكسجين خارج المياه، وتسير على سطح الأرض لمدة ساعتين، بعد أن كانت قادرة على السير لمدة ساعة واحدة فقط.

توصل للاكتشاف علماء الأحياء في جامعة فلوريدا أتلانتيك وفريق في أستراليا، الذين أشاروا في دراستهم المنشورة في مجلة "integrative and comparative biology journal" إلى أن سمك القرش الكتفي طور هذه القدرة، بسبب التغيرات في مسكنه المرجاني في المحيط الهادي، وقد يتفوق على الكائنات البحرية الأخرى، بفضل قدرته على الهروب من بيئات معادية كلما تغيرت الظروف المحيطة به.

كما طورت أسماك القرش الكتفي قدرتها على البقاء في بيئات منخفضة الأكسجين، مما يعني أنه في إمكانها التنقل في المياه الضحلة، وحتى رفع أنفسها من البحر، للتنقل بين البرك عند انخفاض المد.

توجد أسماك القرش الكتفي في المياه قبالة شمال أستراليا وإندونيسيا، وقد تطورت لاستخدام زعانفها الجانبية الأربعة لدفع نفسها عبر قاع البحر.

ولفت العلماء إلى أن أسماك القرش الكتفي استغرقت 9 ملايين عام من أجل تطوير حركتها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟