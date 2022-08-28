تعرفوا على أكبر بصمة في العالم!

قطعة ارض على شكل بصمة إصبع. نعم هي جزيرة بالجيناك.



انها جزيرة صغيرة في كرواتيا بها اكثر من ثلاثةٍ وعشرينَ كيلومترا من الجدران تبدو من الجو و كأنها بصمة إصبع.

وبسبب هذه الأحجار والجدران الجافة التي تتواجد داخل الجزيرة والتي تشكل البصمة العملاقة، فإن العديد كان يعتقد أنها عبارة عن متاهة حقيقية ترجع لعصور قديمة، لكن السر وراء هذه الجدران، اتضح انه للزراعة، حيث إن هذه الجدران كانت تساعد بسبب ارتفاعها بتسهيل تقسيم الأرض الزراعية بالمحاصيل المختلفة، بالإضافة إلى حماية المحاصيل الزراعية من الرياح والعواصف.