وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنيْن من نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعرفوا على أكبر بصمة في العالم! وكالة الرأي الفلسطينية الأردن: اختراع جهاز لإنتاج مياه الشرب من الهواء وكالة الرأي الفلسطينية شاهد.. أسماك قرش "تسير" على الأرض! وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يقررون حل" التنظيم" داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التربية والتعليم تعقد امتحان وظيفة مدير مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية لهذه الأسباب لا تشترى هواتف أيفون جديدة الآن وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تسجيل الشاشة على هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة
أخبار » الرياضة و الملاعب

ليفربول يعادل الرقم القياسي للدوري الممتاز بسحق بورنموث 9- صفر

28 آب / أغسطس 2022 09:03

ليفربول يعادل الرقم القياسي للدوري الممتاز بسحق بورنموث 9- صفر
ليفربول يعادل الرقم القياسي للدوري الممتاز بسحق بورنموث 9- صفر

انتزع ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بشكل مذهل عندما عادل الرقم القياسي لأكبر فوز في حقبة الدوري الممتاز بسحق ضيفه بورنموث 9-صفر في أنفيلد اليوم السبت.

وفرض صاحب الأرض هيمنته بفضل تقدمه بهدفين في أول ست دقائق عبر لويس دياز وهارفي إليوت.

وسدد الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد كرة مذهلة في الشباك ليتقدم ليفربول 3-صفر في أول 28 دقيقة، وبعد ذلك بثلاث دقائق هز روبرتو فيرمينو الشباك.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نجح ليفربول في تعزيز تفوقه بهدف خامس قبل الاستراحة بضربة رأس من فيرجيل فان دايك.

وزاد كريس ميفام من مأساة بورنموث عند وضع الكرة بالخطأ في مرماه في الشوط الثاني.

وجعل فيرمينو النتيجة 7-صفر، قبل أن يزيد الوافد الجديد البديل فابيو كارفاليو من آمال تحقيق رقم قياسي.

ووضع دياز الكرة في الشباك بضربة رأس قبل خمس دقائق من النهاية ليصبح ليفربول قريبا من أن يكون أول فريق يحرز عشرة أهداف في مباراة واحدة في الدوري الممتاز.

وأضاع ليفربول عدة فرص، لينجو بورنموث من كارثة أكبر.

(رويترز)

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟