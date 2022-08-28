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الأهلي يحقق أسوأ ترتيب بالدوري المصري خلال 30 عاما

28 آب / أغسطس 2022 09:07

الأهلي يحقق أسوأ ترتيب بالدوري المصري خلال 30 عاما
الأهلي يحقق أسوأ ترتيب بالدوري المصري خلال 30 عاما

حقق الأهلي أسوأ ترتيب له بالدوري المصري منذ 30 عاما كاملة.

وخسر الأهلي أمام طلائع الجيش بنتيجة 0-1 مساء اليوم السبت بالجولة قبل الأخيرة للدوري المصري.

وفقد الأهلي وصافة الدوري المصري بشكل رسمي، محتلا المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بفارق 14 عن طلائع الجيش صاحب المركز الرابع.

واتسع الفارق بين الأهلي وبيراميدز صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط قبل جولة واحدة من النهاية.

ويعد المركز الثالث أسوأ ترتيب للأهلي في الدوري المصري منذ 30 عاما كاملة، وبالتحديد موسم 1991 – 1992 الذي شهد احتلال الفريق الأحمر المركز الرابع.

واتخذت إدارة القلعة الحمراء، وقتها، بعد ذلك الموسم، قرارات ثورية بالاستغناء عن الرباعي علاء ميهوب ومحمود صالح وطاهر أبوزيد وربيع ياسين.

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