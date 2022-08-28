3 وفيات و409 إصابات بفيروس كورونا في غزة خلال أسبوع

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 وفاة و409 إصابات بفيروس كورونا بعد إجراء 2353 فحصا مخبريا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 3359 حالة تعافٍ من الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات 271920، والمتعافين 259426، والوفيات 2001 حالة وفاة منذ وصول الفيروس إلى قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أن عدد جرعات التطعيم التي منحتها للمواطنين بلغت 3163470 جرعة، فيما تلقى 688362 مواطنا جرعة واحدة، و391013 جرعتين، و98844 الجرعة المعززة.

وأشارت إلى أن نسبة السكان الذين تلقوا اللقاح في غزة بلغت 33.5%، في حين بلغت الفئة المستهدفة من التطعيمات (أكبر من 16) 55.8% من المجتمع.