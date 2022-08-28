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حماس: احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء "جريمة نكراء"

28 آب / أغسطس 2022 12:24

غزة- الرأي

قالت حركة "حماس" إن استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء جريمة نكراء تكشف ساديته، داعية إلى الضغط عليه في كلّ المحافل لاستردادها.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنَّ استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء جريمة نكراء تضاف إلى سلسلة جرائمه البشعة بحقّ شعبنا الفلسطيني، التي تكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال وإرهابه، وتفضح مدى ساديته في النيل من أبناء شعبنا وأسراه وشهدائه، معتبرا ذلك انتهاكاً واستهتاراً بكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وجدد التأكيد أنَّ هذه السياسة الإسرائيلية ما هي إلا محاولة يائسة، لن تفلح في ثني جماهير شعبنا عن مواصلة طريق الصمود والنضال، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا مهما كان الثمن.

ودعا برهوم أبناء شعبنا وقواه الحيّة على امتداد الوطن وخارجه، إلى مواصلة وتصعيد حراكهم وفعالياتهم، للمطالبة باسترداد جثامين شهدائنا الأبرار.

كما دعا كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك الجاد للضغط على الاحتلال وإجباره على الاستجابة لهذا الحق الطبيعي والمشروع لشعبنا وعوائله، في تكريم شهدائه الذين سيظلون منارة للتضحية والمقاومة.

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