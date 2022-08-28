مستوطنون يقتحمون الأقصى من باب الأسباط لأول مرة

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون يهود، المسجد الأقصى من باب الأسباط لأول مرة منذ احتلال شرقي مدينة القدس المحتلة عام 1967، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المستوطنين نفذوا خطوة استفزازية اليوم في المسجد، وأدوا صلوات تلمودية علنية.

وأوضحت الدائرة أن مجموعة من المستوطنين خرجت من باب الأسباط بعد اقتحام ساحات المسجد من باب المغاربة، قبل أن تعاود اقتحام المسجد من باب الأسباط مرة أخرى، والخروج من باب السلسلة.

وأشارت دائرة الأوقاف إلى أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية علنية خلال اقتحام ساحات المسجد صباح اليوم، فيما نفذ بعضهم ما يُسمى بـ"السجود الملحمي" في عدة مناطق داخل الساحات.

ومنذ احتلال مدينة القدس، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.