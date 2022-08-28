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الاحتلال يصدر قرارات اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى

28 آب / أغسطس 2022 04:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصدرت محكمة "عوفر" الإسرائيلية اليوم الأحد قرارات اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى المعتقلين مؤخرا من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر حقوقية أن محكمة "عوفر" أصدرت قرارات اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر بحق كل من عبد الكريم أنور منى وعوني الشخشير وزاهر موسى.

وأصدرت قرارات اعتقال لمدة 4 أشهر بحق الأسيرين عبد الرحمن اشتية ونادر صوافطة وجمال النصر ومحمد مطير وحسام المحتسب ومحمود صباح ومحمد طريق ومصطفى نخلة.

كما أصدرت قرارات اعتقال إداري لمدة 6 أشهر بحق كل من فازع صوافطة وعاصم الكعبي وعصام ابو جبل سامر حنني وأحمد حجاج وصالح أبو عليا.

أيضا جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي ولمدة ثلاثة شهور للأسير صهيب أبو ثابت.

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