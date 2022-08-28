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4 وفيات و593 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

28 آب / أغسطس 2022 05:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و593 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3597 حالة تعاف في الفترة ما بين 21- 28 آب الجاري.

وأوضحت الوزارة في التقرير الأسبوعي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في الضفة وثلاث حالات في قطاع غزة.

وبينت ان الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: 184 في الضفة، و409 في قطاع غزة، فيما توزعت حالات التعافي على النحو التالي 178 في الضفة، و3359 في غزة، و60 في القدس.

وأشارت إلى أن 14 مصاباً بـ"كورونا" يعالجون في المستشفيات، بينهم 4 في العناية المكثفة، وحالتان موصولتان بأجهزة التنفس الصناعي.

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