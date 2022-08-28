الاحتلال يخطر بإزالة شبكة كهرباء شمال غرب نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإزالة شبكة كهرباء في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، وأعاقت حركة الفلسطينيين في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخطرت بإزالة شبكة كهرباء، بحجة أنها في المناطق المصنفة "ج"، وهي مقامة بشارع الأعمدة قرب الموقع الأثري في البلدة، والتي يصل طولها لأكثر من 1200 متر.

وفي محافظة جنين، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حركة المواطنين على شارع جنين- نابلس، على حاجز المسعودية، واحتجزت شابا لم تعرف هويته.

وأوقفت قوات الاحتلال على حاجز عسكري المسعودية، المركبات القادمة إلى جنين وأعاقت حركة المواطنين بعد إيقاف مركباتهم، والتدقيق في بطاقاتهم واستجوابهم، واحتجزت شابا.