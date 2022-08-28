الأسيران "أحمد وعدال" موسى يواصلان إضرابهما لليوم الـ 22

فلسطين المحتلة - الرأي

واصل الأسير أحمد موسى (44عاماً)، وشقيقه الأسير عدال (34عاماً) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الـ 22 على التوالي، رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أحمد وشقيقه عدال في السابع من آب الجاري، وأصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، وبحقّ عدال ثلاثة شهور.

وقالت زوجة الأسير أحمد موسى لمراسل معا في بيت لحم، أنّ أحمد البالغ من العمر (44 عامًا) هو أسير سابق، كان قد نفّذ عام 2019 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 29 شهرًا، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه، وهو مريض ويعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

من جانبها، قالت والدة أحمد وعدال، أن عدال هو الآخر أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، مضيفتا أن بيت احمد وعدال تحول إلى بيت عزاء منذ اعتقالهما.

وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت الأسير أحمد موسى إلى "عيادة سجن الرملة" نتيجة تراجع وضعه الصحي، حيث يعاني بشكل متواصل من مشاكل في القلب.

وناشدت عائلة الاسيرين المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسيرين نتيجة أوضاعهما الصحية الصعبة.ش