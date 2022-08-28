الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير "السعدي" حتى الأربعاء

فلسطين المحتلة - الرأي

جدّدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، اليوم الأحد، تمديد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، وذلك حتى الأربعاء 31 آب/ أغسطس الجاري.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، بأن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أجلت إصدار قرارها "حتى 31 آب/ أغسطس الجاري".

ويوم الخميس الماضي، قدمت سلطات الاحتلال لائحة اتهام ضد السعدي، تشمل التحريض على إسرائيل وعلى "الإرهاب"، وانتحال شخصية أخرى، والانتماء لتنظيم "محظور"، وتلقي أموال من عناصر في "الجهاد" من قطاع غزة.

وأفادت محامية الأسير بسام السعدي، أحلام حدّاد، في تصريحات صحافية أدلت بها بعد القرار، بأن "محكمة سجن "عوفر"، وجهت للسعدي اليوم تهمة التحريض عبر وسائل الإعلام "بالإضافة إلى التّهم الأخرى"، لا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى خطورة ذلك.