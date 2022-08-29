مليون و385 ألف طالب وطالبة يتوجهون لمقاعد الدراسة

غزة - الرأي

توجه، اليوم الإثنين، مليون و385 ألف طالب وطالبة، لمقاعد الدراسة في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 911 ألفا و100 طالب، موزعين على ألفين و333 مدرسة، وفي مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 339 ألفا و100 طالب موزعين على 375 مدرسة، وفي المدارس الخاصة 134 ألفا و800 طالب ويبلغ عددها 484 مدرسة.

وفي قطاع غزة، يبلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية 301411 طالبة وطالبة موزعين على 442 مدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم افتتاح 14 مدرسة جديدة للفترة الثانية في أنحاء القطاع، فيما يجرى العمل على بناء عدد من المدارس الجديدة في مناطق عدة.

وأضافت الوزارة، أن الأسبوع الأول من العام الدراسي سيبدأ ببعض البرامج التعليمية الخاصة بالدعم النفسي لتخليص الطلبة من آثار العدوان الصهيوني الأخير وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد بالشكل السليم.