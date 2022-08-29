وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: جراحو الصدر بمجمع الشفاء يجرون ثلاثة عمليات كبرى وكالة الرأي الفلسطينية هل تناول اللحوم الحمراء يرفع نسبة الكوليسترول في الدم؟ وكالة الرأي الفلسطينية تعديلات فى نمط حياتك للتغلب على القولون العصبي وكالة الرأي الفلسطينية النوم الجيد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.. دراسة توضح وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي يناقش "الوصلات الوريدية الشريانية لمرضى الكلى" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس وكالة الرأي الفلسطينية مليون و385 ألف طالب وطالبة يتوجهون لمقاعد الدراسة وكالة الرأي الفلسطينية 7 إصابات برصاص الاحتلال في جنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير "السعدي" حتى الأربعاء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

29 آب / أغسطس 2022 08:22

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب رضا عبد الكريم صدوق (32 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في شارع الصف وسط بيت لحم. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تختتم دورة فن الالقاء والتقديم لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟