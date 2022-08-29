الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب رضا عبد الكريم صدوق (32 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في شارع الصف وسط بيت لحم.