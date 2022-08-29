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روسيا تطور جيلاً جديداً من الكمبيوترات العملاقة!

29 آب / أغسطس 2022 09:00

روسيا تطور جيلاً جديداً من الكمبيوترات العملاقة!
روسيا تطور جيلاً جديداً من الكمبيوترات العملاقة!

أعلنت وسائل إعلام روسية أن بعض المؤسسات الصناعية والتعليمية في البلاد ستشارك في تطوير كمبيوترات كبيرة الحجم ذات قدرات فائقة.

وتبعا لموقع "فيستي" الروسي فإن "مركز Lavrentyev الروسي للكمبيوترات الفائقة سيتعاون مع مجموعة Sitronics وجامعة نوفوسيبيرسك الروسية لإطلاق جيل جديد من الحواسب الكبيرة الحجم ذات القدرات العالية".

ومن جهته قال نائب رئيس مجموعة Sitronics الروسية، كريم كوزاخمتوف في منتدى Technoprom التقني "الشراكة بين مجمعتنا وبين مركز Lavrentyev وجامعة نوفوسيبيرسك الروسية ستسهم بإنتاج معدات وبرمجيات مخصصة للكمبيوترات العملاقة".

وأضاف "مركز الحواسيب العملاقة مشروع يجب أن يبدأ منطقياً في نوفوسيبيرسك، سنعمل مع الشركاء لتحقيق هذا المشروع .. نحن متحمسون لهذه الفكرة ومهتمون بالكفاءات الموجودة في جامعة نوفوسيبيرسك، وخصوصا تلك الكفاءات المختصة بمجال تطوير الحواسب والبرمجيات".

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية ومؤسسة "روس آتوم" النووية الروسية وقعتا في 2019 مذكرة تفاهم في مجال تطوير الحوسبة الكمية في روسيا، وقضت مذكرة التفاهم بوضع خارطة طريق خاصة بتصنيع حاسوب كمي وطني بقدرة 100 كوبيت بحلول عام 2024، ما سيضع أساسا للبدء في الإنتاج الصناعي للحواسيب الكمية في روسيا بحلول عام 2030.

المصدر: 4pda

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