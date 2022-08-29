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يستعدّون للإضراب الخميس المقبل

الأسرى يواصلون خطواتهم النضالية داخل سجون الاحتلال

29 آب / أغسطس 2022 11:38

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإٍسرائيلي، للأسبوع الثاني على التوالي خطواتهم النضالية، رفضا لتوجه إدارة السجون نحو التنصل من "تفاهمات" تم التوصل لها في شهر آذار/ مارس الماضي، على خلفية تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع".

وقام الأسرى صباح اليوم بارتداء لباس إدارة السجون (الشاباص)، عند الخروج إلى ساحات السجون، وفي أثناء "العدد"، في إشارة لاستعدادهم للمواجهة المباشرة، وتصعيدها.

وكان الأسرى أعلنوا أمس حل الهيئات التنظيمية في المعتقلات، وذلك بعد رفض الأسرى الخروج عند الفحص الأمني اليومي، وإرجاع وجبات الطعام، يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع الماضي، والاعتصام في ساحات السجون يوم الخميس.

‏وحل الهيئات التنظيمية للأسرى في سجون الاحتلال، يعني أن كل تنظيم يخلي مسؤوليته عن التعامل مع إدارة سجون الاحتلال، لتصبح الأخيرة مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد وليس كتنظيمات.

ووفقاً للبرنامج النضالي، الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، سيتم الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس المقبل، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ.

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