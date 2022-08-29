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العمل تُطلق برنامجها الإذاعي "تخصصات مهنية" لتعزيز التدريب المهني

29 آب / أغسطس 2022 01:20

العمل تُطلق برنامجها الإذاعي "تخصصات مهنية" لتعزيز التدريب المهني
العمل تُطلق برنامجها الإذاعي

غزة- الرأي

أطلقت وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل، اليوم الاثنين، برنامجها الإذاعي الجديد "تخصصات مهنية"، عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية.


وأوضحت منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أن البرنامج سيستهدف التعريف بكافة التخصصات المهنية التي تقوم بتدريبها وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني في قطاع غزة.


وأشارت الحتة إلى أن البرنامج سيتم بثه كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية.


ونوهت إلى أن البرنامج مقدمة لفعاليات إعلامية سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل، ولزيادة وعي العمال وأصحاب العمل والخريجين بحقوقهم العمالية، والدور الذي تُقدمه الوزارة في هذا الخصوص.

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