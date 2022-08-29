الاحتلال يستهدف الصيادين شمال غزة ويجرف أراضي في رفح

غزة- الرأي

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين شمال غرب محافظة غزة.

وقال مصادر محلية، إن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة غزة فتحت وبشكل كثيف وعشوائي أسلحتها الرشاشة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الشمالي والسودانية شمال غرب غزة، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

كما توغلت عدة جرافات وآليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، ونفذت أعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين.