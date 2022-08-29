إصابة طفل جراء اعتداء للمستوطنين في الخليل

الخليل- الرأي

اعتدى مستوطنون من مستوطنتي "بيت هداسا" و"رماتي يشاي" في الخليل اليوم، على طفل قرب منزله، وأصابوه بجروح، فيما حطموا زجاج منزل وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين مسلحين تحت حماية قوات الاحتلال، اعتدوا بالضرب على الطفل اسلام شريف التميمي (١٣عاما)، اثناء تواجده في البلدة القديمة من مدينة الخليل، ما تسبب بإصابته برضوض وجروح في رأسه، عولج على إثرها ميدانيا.

وفي ذات السياق، حطم مستوطنون من مستوطنة "بيت هداسا" زجاج منزل لعائلة سدر، في شارع الشلالة وسط المدينة، وأثاروا حاله من الرعب لدى اطفال العائلة.