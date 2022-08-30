لحظة وفاة مسن فلسطيني أثناء دخوله المسجد لصلاة الفجر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ساعات صباح امس الإثنين، فيديو لمسن فلسطيني توفى أثناء دخوله أحد المساجد لأداء صلاة الفجر.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ المسن يُدعى رضوان شكشك أبو بلال وهو من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، وقد وقع مشهد الوفاة المتداول خلال دخوله مسجد عباد الرحمن شرق رفح.

وخلال مقطع الفيديو المتداول والذي التُقط بكاميرا مراقبة فيما يبدو، يظهر المسن وهو يتكئ على عكاز لحظة دخوله من باب المسجد، وبعد خلعه نعليه يسقط أرضًا داخل المسجد ليهرع المصلون لمحاولة إنقاذه. وحظِيَ الفيديو بتفاعل كثيف على منصات التواصل الاجتماعي وتعليقات جاء أكثرها مُثنيًا على المسن الراحل، مع الكثير من الدعوات بالرحمة.