الربو.. يمكن أن تؤدى النوبات المتكررة إلى فشل الجهاز التنفسى

الربو هي حالة صحية حيث تصبح الممرات الهوائية فيها مشاكل ملتهبة وضيقة ما يجعل التنفس صعبًا، عندما يعاني شخص ما من حالة تنفسية مزمنة، إلى جانب مشكلة في التنفس، فقد يعاني أيضًا من إحساس ضيق في الصدر ويعاني أيضًا من السعال.

قد تختلف شدة الحالة باختلاف الأشخاص، في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي السعال والأزيز أيضًا إلى نوبات الربو التي قد تؤدي في الحالات الشديدة إلى التكاثر، عندما تعاني من الربو الحاد، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مضاعفات أخرى. قد يؤدي أيضًا إلى تعطيل نمط حياتك مثل النوم والتمرين من بين أمور أخرى.

ألقِ نظرة هنا على المضاعفات التي تنشأ بسبب الربو وفقا لموقع " onlymyhealth":

آثار الأدوية

عندما تعاني من الربو، من المحتمل أن يصف لك طبيبك الأدوية لنفسه حتى لا تتفاقم حالتك، ومع ذلك، قد يكون لهذه الأدوية آثار جانبية أخرى مثل سرعة ضربات القلب، وبحة في الصوت ،الأرق وقضايا أخرى. يمكن أن تكون هذه الآثار طويلة الأجل وكذلك قصيرة الأجل.

التغييرات في المجاري الهوائية

عندما يكون لديك التهاب مزمن ، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات دائمة في بنية الشعب الهوائية وهذا ما يُعرف أيضًا بإعادة تشكيل مجرى الهواء، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى فقدان وظائف الرئة والسعال المزمن وزيادة تدفق الدم في الشعب الهوائية من بين مشاكل صحية أخرى.

توقف التنفس

عندما يكون لديك مرض شديدنوبة ربو حادة، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فشل الجهاز التنفسي، هذه حالة لا ينتقل فيها كمية كافية من الأكسجين من رئتيك إلى دمك، إذا لم يتم علاج الحالة فورًا تحت رعاية الطوارئ، فقد يؤدي ذلك إلى الخداع.