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أطعمة مليئة بالكالسيوم تغنيك عن الحليب أبرزها اللوز

30 آب / أغسطس 2022 08:47

أطعمة مليئة بالكالسيوم تغنيك عن الحليب أبرزها اللوز
أطعمة مليئة بالكالسيوم تغنيك عن الحليب أبرزها اللوز

عندما يحدثك الطبيب أنك بحاجة  إلي إضافة الكالسيوم لنظامك الغذائي، أول ما يطرق ذهنك هو الحليب ومشتقاته من الزبادي، والأجبان، ولكن في حقيقة الامر أن هناك العديد من الأطعمة الأخري الغنية بالكالسيوم، وهذا ما سنتعرف عليه، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "clenenlandclivic". 
 
قدم التقرير أبرز وأهم الأطعمة الغنية بالكلسيوم غير الحليب ومشتقاته ومنها: 
- فول الصويا
يحتوي نصف كوب منه علي 230 ملليجرام كالسيوم، وهذه النسبة تعد جيدة لتوفير حصة الكالسيوم اليومية في الجسم، وأيضا تعد حيلة جيدة للأشخاص الذين يتبعون نظام نباتي. 
- اللوز
يحتوي علي عناصر غذائية كثيرة ومهمة للجسم، فتناولك لها يعد من الحيل الغذائية الرائعة، لأنه يساهم بشكل كبير في توفير 200 ملليجرام كالسيوم في النصف كوب من اللوز.  
- الخضراوات الخضراء
تحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، ومنها البروكلي، والسبانخ، والكرنب، والجرجير والبقدونس، فهي خضروات غنية أيضا بالألياف، ومضادات الأكسدة، والماغنسيوم والبوتاسيوم، ولذا فتناولك لها يمدك بجميع العناذر السابق ذكرها، وأيضا تساهم بشكل كبير في إمدادك بالكالسيوم الذي يحتاجه الجسم. 
-القمح والشوفان، يحتويان علي عنصر الكالسيوم بنسبة عالية، ولذا فتناولك لها يعد من الحيل الغذائية الرئعة التي تساهم بشكل كبير الحفاظ علي صحة العظام والأسنان. 
-سمك السردين
يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، فتناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر التي يحتاجها الجسم.

 

 

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