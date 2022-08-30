حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة.
وعرف من بين المعتقلين وفق مكتب "إعلام الأسرى" كلاً من:
1. وسام أحمد سليم- حوارة جنوب نابلس
2. المحرر فؤاد حواري- دير الغصون شمال طولكرم
3. المحرر محمود ربايعة- دير الغصون
4. فادي رداد- صيدا قرب طولكرم
5. عبادة مدنية- كفر لاقف شرق قلقيلية
6. زهير عتيلي- عتيل شمال طولكرم
7. أمجد عدنان- عتيل
8. مروان صدقي- عتيل
9. منتصر الخراز- وادي الفارعة بطوباس
10. عمر بلبل- جنين
11. محمد السعدي- جنين
١٢. عبد الكريم سمرين- القدس
12. سلطان سمرين- القدس
13. أحمد صيام- القدس