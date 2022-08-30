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حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة

30 آب / أغسطس 2022 09:00

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين وفق مكتب "إعلام الأسرى" كلاً من:

1. وسام أحمد سليم- حوارة جنوب نابلس

2. المحرر فؤاد حواري- دير الغصون شمال طولكرم

3. المحرر محمود ربايعة- دير الغصون

4. فادي رداد- صيدا قرب طولكرم

5. عبادة مدنية- كفر لاقف شرق قلقيلية

6. زهير عتيلي- عتيل شمال طولكرم

7. أمجد عدنان- عتيل

8. مروان صدقي- عتيل

9. منتصر الخراز- وادي الفارعة بطوباس

10. عمر بلبل- جنين

11. محمد السعدي- جنين

١٢. عبد الكريم سمرين- القدس

12. سلطان سمرين- القدس

13. أحمد صيام- القدس

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